En México, ocho de cada 10 estudiantes que cursaron tercero de secundaria no mostraron un aprendizaje plenamente desarrollado, mientras que en Matemáticas, Ética, Naturaleza y Sociedades, nueve de cada 10 alumnos presentaron deficiencias, revela la última evaluación que aplicó la desaparecida Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Evaluación al inicio del ciclo escolar 2024-2025.

Los resultados de la prueba, indican que los estudiantes de tercero de secundaria son los que mostraron mayores problemas de aprendizaje en los cuatro campos formativos, pues sólo dos de cada 10 muestran desarrollo en la comprensión de estas áreas.