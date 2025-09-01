Hasta el momento van casi 39 mil viviendas censadas en los cinco estados afectados por las lluvias torrenciales de la semana pasada, así lo informa la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

“El día de ayer hemos ya iniciado los trabajos en 72 mil municipios de los cinco estados. En el caso de Veracruz son tres municipios; en Hidalgo, 22; en Puebla 19; en Querétaro ocho; y en San Luis Potosí, diez. Llevamos hasta el día de ayer a las 12 de la noche, que es el último corte, 38 mil 872 viviendas visitadas y seguramente hoy tendremos un avance mejor, se siguen incorporando brigadas de todo el país de servidores de la Nación, para reforzar especialmente el estado de Hidalgo”.

En el caso de Hidalgo han sido censadas dos mil 64 viviendas; Querétaro, mil; Puebla, seis mil 335; en San Luis Potosí suman casi cinco mil; y Veracruz, 24 mil 500. (Por Arturo García Caudillo)