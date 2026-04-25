El actor, escritor y conferencista Odín Dupeyrón llegará a Guadalajara con su espectáculo “¡A Vivir!”, una puesta en escena que ha conectado con el público por su mensaje directo sobre la vida, las decisiones y la libertad personal.

En entrevista con Notisistema, Dupeyrón aclaró que la historia no es una conferencia de motivación.

“Es importante que la gente sepa que ¡A vivir! es una obra de teatro, cuento una historia, hago un personaje, no es una conferencia de motivación, no se va a decir cómo debes vivir la vida, no se va a dar consejos, siempre he tratado de hacer proyectos que tengan que ver con la condición humana, con dejar algo que la gente se lleve algo para masticar y rumear en su casa”.

El monólogo que mezcla humor, reflexión y momentos emotivos “¡A vivir!” ofrecerá una función este sábado 25 de abril en el Teatro Galerías. (Por Katia Plascencia Muciño)