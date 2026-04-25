Una gran noche fue la que vivieron los tapatíos con la presentación de Raphael y su tour “Raphaelísimo” en el Auditorio Telmex, con un espectáculo lleno de emoción, elegancia y una voz que sigue imponiendo.

Desde el primer momento, el público se rindió ante clásicos como “Mi gran noche”, “Yo soy aquél” y “Como yo te amo”, que fueron coreados de principio a fin, convirtiendo el recinto en un solo coro.

Con su inconfundible presencia escénica, Raphael demostró por qué es una leyenda viva, arrancando ovaciones de pie y momentos de profunda nostalgia.

Entre aplausos, agradeció el cariño de México, país clave en su carrera y cantar “Llorona”.

Tras casi tres horas de show sirvieron a Raphael para confirmar que no solo sigue vigente, sino más fuerte que nunca. (Por Katia Plascencia Muciño)