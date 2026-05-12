La actriz Ofelia Medina continúa vigente en los escenarios tras más de cuatro décadas de trayectoria artística, etapa en la que ha combinado teatro, cine y televisión con proyectos culturales y sociales. En entrevista con Notisistema, Medina compartió su opinión sobre la presencia de influencers en obras de teatro y aseguró que la responsabilidad de elegir es del público.

“No pues mira, no es culpa de ellos, es culpa de del público que no selecciona verdad, porque pues hombre ellos hacen lo suyo y si se los compran pues que bien verdad, pero es el público el que tiene que ser selectivo”

Actualmente, Ofelia Medina comparte escenario con Isaura Espinoza en la obra Cómo envejecer con gracia, puesta en escena que se presentará este miércoles 13 de mayo en el Teatro Galerías. (Por Katia Plascencia Muciño)