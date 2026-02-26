Las oficinas del Servicio de Administración Tributaria en Puerto Vallarta tampoco se salvaron de la rapiña y los incendios registrados durante el operativo federal para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El inmueble, ubicado sobre la avenida Francisco Villa, en la colonia Fluvial Vallarta, fue atacado presuntamente por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación el pasado domingo 22 de febrero.

A cuatro días del incidente, las oficinas permanecen cerradas; la suspensión de actividades ha generado molestia entre los contribuyentes que permanecen a la expectativa sobre la reanudación de los servicios.