La Orquesta Filarmónica de Jalisco concluyó el año con un balance positivo, aseguró su director titular, José Luis Castillo.

En el año que recién terminó, la agrupación ofreció ochenta conciertos, diez más que en 2024, gracias a la incorporación de programas de cámara y presentaciones en espacios comunitarios, centros penitenciarios y colmenas.

El repertorio sumó 23 obras nuevas, impulsado por un plan de encargos a compositores locales que continuará durante cinco años.

Además, amplió su presencia territorial al llegar a uno de cada cinco municipios del estado.