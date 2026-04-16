Esta noche a las 19:00 horas, la Orquesta Filarmónica de Jalisco se presentará gratuitamente en el Centro de Tlajomulco de Zúñiga, como parte de sus conciertos en diversos municipios del Estado .

Con 60 Musicos y obras de Haydn, Debussy y Mendelssohn, la Filarmónica estará en Tlajomulco hoy por la noche y mañana viernes también a las 19:00 horas en el centro de Tonalá, frente a la Presidencia Municipal.

Asimismo el día 23 de abril la Orquesta Filarmónica estará en el Centro Cultural Constitución de Zapopan y el 28 en el primer cuadro de Ocotlán, todos los conciertos son gratuitos aunque es necesario llegar temprano. (Por José Luis Jiménez Castro)