El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que su hijo residió en la Embajada de México en Reino Unido, en plena pandemia, pero que eso no significa que haya hecho uso indebido de recursos públicos.

“No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la preocupación de un papá por un hijo. No usamos ningún recurso indebidamente. Mi hijo organizó una exposición allá, porqué, me dijo, hay un problema y yo estoy enclaustrado, prácticamente, igual que la embajadora y todo mundo, y hay un problema de salud mental en la comunidad. Entonces organizaron una exposición para que la gente pudiera exponer principalmente pinturas o dibujos de su experiencia durante la pandemia, es lo que él organizó, no su obra. Que yo sepa, su conducta fue y siempre ha sido intachable”.

Sin embargo, aprovechó para voltearle la tortilla a quienes lo critican por estos hechos, asegurando que su actitud es mezquina, ya que no agradecen que él haya dedicado su gestión a traer las vacunas contra la covid a México. (Por Arturo García Caudillo)