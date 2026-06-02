Al menos ocho personas resultaron lesionadas luego de que una ola de gran intensidad impactara el malecón de Punta Pérula, en el municipio de La Huerta, sorprendiendo a turistas y habitantes que se encontraban en la zona costera.
El incidente ocurrió la tarde del lunes y fue captado en video por varios visitantes.
Las imágenes muestran el momento en que el fuerte oleaje rebasa el malecón, derriba a varias personas y provoca momentos de pánico entre quienes intentaban ponerse a salvo.
Tras los reportes al número de emergencias, elementos de Protección Civil de La Huerta y Villa Purificación acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los afectados y verificar las condiciones de seguridad en el área.
Las autoridades reiteraron el llamado a respetar los señalamientos preventivos y extremar precauciones en playas y malecones, especialmente durante periodos de oleaje elevado.
Ola de gran tamaño deja ocho lesionados en Punta Pérula
Al menos ocho personas resultaron lesionadas luego de que una ola de gran intensidad impactara el malecón de Punta Pérula, en el municipio de La Huerta, sorprendiendo a turistas y habitantes que se encontraban en la zona costera.