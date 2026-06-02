Al menos ocho personas resultaron lesionadas luego de que una ola de gran intensidad impactara el malecón de Punta Pérula, en el municipio de La Huerta, sorprendiendo a turistas y habitantes que se encontraban en la zona costera.

El incidente ocurrió la tarde del lunes y fue captado en video por varios visitantes.

Las imágenes muestran el momento en que el fuerte oleaje rebasa el malecón, derriba a varias personas y provoca momentos de pánico entre quienes intentaban ponerse a salvo.

Tras los reportes al número de emergencias, elementos de Protección Civil de La Huerta y Villa Purificación acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los afectados y verificar las condiciones de seguridad en el área.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar los señalamientos preventivos y extremar precauciones en playas y malecones, especialmente durante periodos de oleaje elevado.