Con la intención de dar certidumbre a los inversionistas y buscar acuerdos que beneficien a las tres naciones firmantes, México solicitó formalmente extender el T-MEC por 16 años más, así lo informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“México está en la intención de, en la postura de que hay que extender el tratado, de todas maneras acuérdate que el tratado va a estar vigente todavía muchos años, pero quisiéramos que se extendiera 16 años”.

Lo anterior fue solicitado oficialmente a través de un documento enviado al representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer y al ministro de Comercio de Canadá, Dominique LeBlanc. (Por Arturo García Caudillo)