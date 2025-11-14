Las olas de calor provocan más de 540 mil muertes anuales y comprometen el funcionamiento de uno de cada 12 hospitales en el mundo, advirtió la Organización Mundial de la Salud en un informe presentado junto al Gobierno de Brasil durante la COP30.

El estudio señala que hasta 3 mil 500 millones de personas viven en zonas altamente vulnerables al cambio climático y que el riesgo de daños a instalaciones médicas por fenómenos extremos (inundaciones, incendios o temperaturas extremas) es hoy 41% mayor que hace 35 años.

Sin una descarbonización acelerada, el número de hospitales en riesgo podría duplicarse a mitad de siglo.

La OMS recordó que el sector salud genera 5 por ciento de las emisiones globales y pidió destinar al menos 7 por ciento de los fondos de adaptación climática para proteger los servicios esenciales.