Estados Unidos difundió las primeras imágenes del portaaviones USS Gerald R. Ford navegando en el Atlántico occidental junto a un bombardero B-52, aviones de combate y la flota que lo acompaña.

El Comando Sur informó que el Grupo de Ataque de Portaaviones Doce mantiene una “presencia con propósito” para disuadir redes ilícitas, desarticular amenazas transnacionales y proteger el Caribe.

El despliegue marca el inicio de una nueva fase de la Operación Lanza del Sur, anunciada por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien aseguró que la misión busca defender el territorio estadounidense y enfrentar a los “narcoterroristas” del hemisferio.

Analistas en Washington señalan que la presencia del portaaviones más grande del mundo amplía de manera significativa las capacidades militares de Estados Unidos en la región.