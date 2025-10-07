Como una sorpresa negativa y lamentable, así calificó el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, la detención del exfutbolista Omar B., quien, por cierto, había sido considerado como embajador y rostro para el Mundial 2026 y promover la justa deportiva en nuestro país.

“Lo teníamos enlistado como embajador del Mundial. Falta mucho para el Mundial, lo que necesitamos saber es lo que determine la Fiscalía. Los embajadores deportivos se están eligiendo a exmundialistas, jugadores que jugaron algún Mundial 70, 86 o íconos del futbol mexicano, y ellos lo que hacían es transmitir, invitar a la gente a Jalisco a participar en el Mundial.”

Omar B. habría supuestamente abusado de una menor de edad por un periodo de 10 años. (Por Gustavo Cárdenas)