El Secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirma que aumentó de 43 a 61 el número de casos de sarampión en la entidad.
El funcionario estatal, explica que 56 de los enfermos se localizan en el municipio de Arandas, donde existe una alta movilidad de jornaleros de otros estados, cuyos hijos no tienen la vacunación completa.
Pérez Gómez aclara que hasta este martes no se registran casos graves ni hospitalizaciones activas, dado que el único paciente que requirió atención médica ya fue dado de alta.
Informa que cuatro municipios, Arandas, Tepatitlán, Jesús María y Zapopan, concentran los casos de sarampión que coloca a Jalisco en cuarto lugar nacional.
El grupo poblacional más afectado es de niños entre cinco y nueve años, continúa la vigilancia epidemiológica. (Por Gricelda Torres Zambrano)
Aumenta a 61 el número de casos de sarampión en Jalisco
El Secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirma que aumentó de 43 a 61 el número de casos de sarampión en la entidad.