Este viernes será la audiencia de vinculación a proceso contra Omar “B”, exfutbolista profesional imputado por el presunto delito de abuso sexual infantil. Su abogado, Leobardo Treviño, desestimó las pruebas contra el exchiva; dijo que Omar podría no ser vinculado a proceso y salir caminando del penal de Puente Grande.

“Una cosa es tener datos de prueba y otra cosa es que esos datos de prueba te sean útiles para el propósito de la imputación, que se haya cumplido con la regla de licitud y de legalidad. No estoy de acuerdo con el acuerdo, a lo que yo he observado. —¿Se podrían estar en tela de juicio o desestimar las pruebas presentadas?— Eso lo va a decidir el juez precisamente; mañana se ejerce lo que se llama principio de contradicción. Hasta ahorita, todo lo que se ha sabido legalmente es de parte de la víctima y del Ministerio Público.”

Omar “B” podría enfrentar hasta 20 años de prisión. (Por Gustavo Cárdenas)