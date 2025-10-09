El director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, Amilcar Arnoldo López Zepeda, reitera que las 100 unidades nuevas que circularán a partir del próximo lunes, cubrirán la demanda en rutas que tardaban en pasar.

“Estas primeras 100 unidades principalmente cubrirán rutas que teníamos con un intervalo de paso muy amplio, con una frecuencia muy baja sobre todo en el norte de la ciudad y en el oriente, principalmente zonas como Mirador del Bosque, Hacienda Copala, todo lo que es carretera a Colotlán, rutas que van hacia Izcatán, San Esteban, y al oriente de la ciudad, la cobertura sobre todo hacia el Centro de Tonalá”.

Los estudiantes del CUTonalá y CUCBA se verán beneficiados con la incorporación de nuevas unidades.

Informa que Habrá dos nuevas rutas sobre el corredor de Belisario Domínguez, de Huentitán al centro y de la Central de Autobuses al Centro Universitario de Tonalá de la UdeG. (Por Gricelda Torres Zambrano)