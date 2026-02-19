El actor Omar Chaparro visitó Guadalajara para promocionar su nueva película “Venganza”, en la que comparte créditos con Alex Speitzer y Paola Núñez.

En entrevista con Notisistema, el también cantante habló sobre la forma en la que elige sus proyectos y destacó que busca historias que lo saquen de su zona de confort.

“Siempre que llegan proyectos, pues obviamente volteo a ver qué es lo que hice antes, primero para que no se parezca, que me saque de mi zona de confort, creo que ahí es donde yo he encontrado más crecimiento, las cosas que realmente valen la pena siempre te tienen que sacar un poquito de tu zona cómoda. Entonces no es que sea exigente, simplemente busco proyectos que me desafíen, que me hagan crecer y que no se repitan”.

“Venganza” es una cinta de acción que llegará a las salas de cine en México el 26 de febrero, fecha en la que Chaparro también lanzará un nuevo sencillo de su próximo disco, titulado “El Toro”, tema que forma parte del soundtrack de la película. (Por Katia Plascencia Muciño)