Un incendio que inició en la maleza terminó por consumir 13 bodegas de renta sobre avenida Aviación en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan.

De acuerdo con Protección Civil y Bomberos, el fuego se propagó de la hierba a árboles y, debido a la cercanía con el inmueble, alcanzó los espacios de almacenamiento de la empresa Guardabox, donde se resguardaban diversos objetos.

El incendio fue controlado y no se reportaron personas lesionadas.

Las causas aún se encuentran bajo investigación.