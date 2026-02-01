Un incendio que inició en la maleza terminó por consumir 13 bodegas de renta sobre avenida Aviación en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan.
De acuerdo con Protección Civil y Bomberos, el fuego se propagó de la hierba a árboles y, debido a la cercanía con el inmueble, alcanzó los espacios de almacenamiento de la empresa Guardabox, donde se resguardaban diversos objetos.
El incendio fue controlado y no se reportaron personas lesionadas.
Las causas aún se encuentran bajo investigación.
