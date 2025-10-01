El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que en el estado “quien comete un delito debe pagarlo”, al referirse al caso del exjugador de Chivas, Omar “N”, detenido y acusado de abuso sexual infantil agravado.

“No podemos tapar el sol con un dedo. El abuso sexual infantil es uno de los delitos más graves y quien la hace la tiene que pagar, independientemente de quién sea”.

Lemus lamentó el caso como aficionado del club rojiblanco, pero enfatizó que no habrá distinciones en la aplicación de la ley, especialmente cuando se trata de delitos cometidos contra menores de edad.

Por razones de confidencialidad, el gobernador no ofreció más detalles del proceso, aunque confirmó que la denuncia corresponde a una menor de edad, presuntamente víctima del exfutbolista desde hace varios años. Omar “N” enfrentará su audiencia de vinculación a proceso el próximo viernes. (Por Edgar Flores Maciel)