La República Democrática del Congo se enfrenta a una epidemia de ébola “extremadamente grave y difícil”, alerta este lunes la Organización Mundial de la Salud, que pidió a los países vecinos actuar de inmediato.

De acuerdo con el organismo internacional diez países africanos están en riesgo por ébola, entre ellos Uganda y las provincias orientales de la RDC, donde se detectó por primera vez el brote el pasado 15 de mayo.

Subraya que con base en la rapidez con la que avanza la epidemia, se suma el desafío que supone la inestabilidad en la zona en la que se declaró el brote, la provincia de Ituri, en el noreste del país.