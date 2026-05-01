La Secretaría del Transporte de Jalisco lanzó este lunes la sexta convocatoria dirigida a mujeres interesadas en convertirse en operadoras del transporte público, programa que por primera vez se extenderá a municipios del interior del estado.

El titular de la dependencia, Diego Monraz, informó que las aspirantes recibirán capacitación gratuita y diversos apoyos económicos y administrativos como parte del proceso de formación.

“Se hacen acreedoras a una beca económica con un pago de 11 mil pesos al aprobar la capacitación. Se les entrega de manera también gratuita la licencia de conducir. Toda la capacitación en centros especializados y certificados totalmente gratuita. Se les entrega también su gafete de transporte público, se les hacen exámenes toxicológicos y también de salud mental. Éstos son cursos integrales”.

De acuerdo con la Secretaría del Transporte, desde el arranque del programa se ha capacitado a 230 mujeres.

Entre los requisitos para participar se encuentran contar con licencia de conducir de automovilista o chofer, saber manejar vehículos con transmisión estándar y presentar carta de no antecedentes penales.

Para este año, la convocatoria también estará disponible en los municipios de Tepatitlán de Morelos, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán. (Por Edgar Flores Maciel)