La pandemia de Covid-19 ocasionó 22.1 millones de fallecimientos en el mundo, cifra tres veces mayor a las defunciones originalmente notificadas, revela la Organización Mundial de la Salud.

Al presentar su informe “Estadísticas Sanitarias Mundiales 2026”, señaló que lo anterior fue resultado de un subregistro masivo.

Por tanto, explicó que del 2020 al 2023, por cada deceso reportado de Covid-19 hubo aproximadamente dos muertes adicionales.

El estudio concluyó que este grupo presentaba una “menor producción de anticuerpos y moléculas clave en la defensa antiviral”, lo que derivaba en una respuesta inmunitaria deficiente frente al SARS-CoV-2.