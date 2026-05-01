Pese a la victoria 2-0 del Real Madrid ante el Real Oviedo en la fecha 36 de LaLiga de España, el vestidor merengue sigue mostrando señales de fractura, después de que el delantero francés, Kylian Mbappé, quien fue abucheado por la afición, mostró su molestia por no arrancar de titular.

“Yo estaba listo para ser titular, pero no he jugado porque el míster me ha dicho que para el soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Al final acepto y juego el tiempo que tengo”

Por su parte, el técnico Álvaro Arbeloa, dejó claro que mientras él esté en el banquillo, las decisiones no dependerán de nombres ni jerarquías.

“Entiendo que todos los jugadores que hoy no han iniciado no estén contentos, como me pasa todos los días, pero aquí, mientras este yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen, y si les parece bien, bien, y si no, pues que esperen al siguiente.”

Además en las Tribunas del Santiago Bernabéu aparecieron mantas con la frase de “Florentino, vete ya”. (Por Manuel Trujillo Soriano)