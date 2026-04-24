La Organización Meteorológica Mundial advirtió que el fenómeno climático “El Niño” podría regresar entre mayo y julio de 2026, con indicios de que sería un episodio de intensidad considerable tras un periodo reciente de condiciones neutras.

De acuerdo con el organismo, los modelos climáticos muestran un aumento acelerado en la temperatura del Pacífico ecuatorial, lo que eleva la probabilidad de que se reinstale este patrón climático en los próximos meses.

“El Niño” es un fenómeno natural que eleva la temperatura del océano y altera lluvias, vientos y presión atmosférica a nivel global.

Sus efectos suelen incluir olas de calor, lluvias intensas y eventos extremos.