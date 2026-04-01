A partir de la noche del domingo 26 de abril, el SIAPA realizará trabajos de limpieza y desinfección en el tanque Brisas de Chapala, lo que provocará bajas presiones e incluso suspensión del suministro en colonias de San Pedro Tlaquepaque.

Las zonas afectadas serán Brisas de Chapala, Las Vegas y Puertas del Prado.

Las labores iniciarán a las 22:00 horas del domingo y se prevé que el servicio quede normalizado la mañana del martes 28 de abril.

El organismo explicó que estas acciones buscan mejorar la calidad del agua y la eficiencia del sistema.

En caso de emergencia, los usuarios podrán solicitar pipas gratuitas marcando al 073 de SIAPATEL o en redes sociales oficiales.