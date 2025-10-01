La Organización de las Naciones Unidas condenó el acoso que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum durante un recorrido por el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde un hombre la tocó sin su consentimiento.

En un pronunciamiento, el organismo pidió no normalizar ni minimizar la violencia contra las mujeres.

Por su parte, ONU Mujeres reiteró que toda forma de acoso o abuso constituye una violación a los derechos humanos y debe ser denunciada y sancionada.