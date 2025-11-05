El titular de Protección Civil de Sonora, Armando Castañeda Sánchez, presentó su renuncia tras el incendio en una tienda Waldo’s de Hermosillo, donde murieron 23 personas y cuatro permanecen hospitalizadas.

El gobernador Alfonso Durazo confirmó la separación del cargo para garantizar una investigación transparente por parte de la Fiscalía estatal.

Explicó que la decisión busca evitar cualquier conflicto de interés mientras se esclarecen las posibles omisiones de la dependencia.