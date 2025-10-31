La ONU pidió a Estados Unidos detener los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental, al calificarlos como “ejecuciones extrajudiciales”.

Según el organismo, al menos 62 personas han muerto en las últimas semanas, muchas de ellas pescadores.

El alto comisionado Volker Türk consideró los hechos “inaceptables” y exigió investigaciones independientes.

Recordó que el uso de fuerza letal solo es legítimo ante amenazas inminentes a la vida, lo que no se cumple en estos casos.

Los ataques, parte de la ofensiva estadounidense contra el narcotráfico, ocurren en medio de tensiones con Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro ha sido acusado por Washington de liderar redes de tráfico de drogas.