Los propietarios de vehículos con placas de Jalisco que residen en otra parte del país ya pueden cambiar su matrícula sin realizar la verificación vehicular obligatoria.

La Secretaría de la Hacienda Pública emitió un nuevo formato mediante el cual los interesados deben explicar su situación y comprobar, con su credencial del INE y un comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses, que viven fuera del estado y no pueden trasladar su automóvil a un centro de verificación.

El documento que se pide en cualquier recaudadora compromete a los contribuyentes a respetar las zonas donde la verificación es obligatoria.

Se advierte que, si circulan en áreas como la Zona Metropolitana de Guadalajara, Tepatitlán, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta o Lagos de Moreno, serán sancionados de forma automática e irreversible. (Por Víctor Montes Rentería)