Naciones Unidas tiene previsto aumentar el suministro de ayuda humanitaria a Gaza durante los primeros 60 días de alto el fuego en el enclave, declaró este jueves un funcionario, luego que Israel y Hamás llegaran a un acuerdo de paz.

Se espera que el acuerdo entre en vigor 24 horas después de una reunión del gobierno israelí celebrada este jueves lo que permitirá la entrada en Gaza de flotas de camiones con alimentos y ayuda médica, así como la liberación de rehenes y una retirada parcial de las fuerzas israelíes.