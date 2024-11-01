Expertos en derechos humanos de la ONU ofrecieron asistencia técnica al Estado mexicano para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y atender la crisis forense que enfrenta el país.

En un pronunciamiento, pidieron al gobierno solicitar cooperación internacional y mantener una relación constructiva con los mecanismos de Naciones Unidas.

Los especialistas insistieron en que las acciones deben centrarse en las demandas de las familias para avanzar en verdad, justicia y reparación.