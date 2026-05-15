Zapopan se postuló oficialmente para convertirse en Capital Americana del Deporte donde ya es finalista junto a San José, Puerto Rico.

La directora de COMUDE Zapopan, Alejandra Galindo, destacó el trabajo en infraestructura y promoción deportiva.

“Zapopan levanta la mano para ser Capital Americana del Deporte, porque aquí el deporte dejó de ser un accesorio y se convirtió en una política pública universal. En estos años hemos hecho una inversión histórica para acercar el deporte a todas las colonias. Como muestra, el presupuesto del Comude Zapopan creció más de 480%. Hoy estamos hablando de un presupuesto de 440 millones de pesos para 2026. También hemos invertido más de 2.5 millones de pesos en infraestructura deportiva”, dijo el alcalde zapopano Juan José Frangie Saade.

“Sabemos que Zapopan no solo busca un título con esta candidatura, sino que estamos construyendo un legado de salud, estamos construyendo un legado de convivencia y, sobre todo, que somos firmemente convencidos de que es el deporte una herramienta fundamental para lo que es la transformación social de nuestra ciudad”.

En caso de obtener la distinción, Zapopan deberá realizar un calendario con 365 días consecutivos de actividades deportivas en la zona metropolitana.