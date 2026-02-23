El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que el operativo militar en Tapalpa que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes provocó una jornada violenta con saldo de 62 personas fallecidas, entre ellas 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio, un agente de Fiscalía, una mujer civil y 30 presuntos delincuentes.

Durante la conferencia presidencial detalló que se registraron 85 bloqueos en al menos 10 estados, principalmente en Jalisco y Michoacán, además de 27 agresiones directas contra autoridades.

El funcionario indicó que hubo 70 detenidos en siete entidades y que, tras el despliegue coordinado del Ejército, Marina, Guardia Nacional y corporaciones locales, las vialidades fueron liberadas y actualmente no se reportan bloqueos activos. Reiteró que la prioridad es restablecer la paz y proteger a la población.