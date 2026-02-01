No sabía nada. El presidente municipal de Tapalpa, Antonio Morales, declaró en exclusiva para Notisistema que desconocía del operativo federal que llevó a la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, por lo que no se tuvo oportunidad de tomar algún tipo de medida preventiva.

“Yo creo que todos sabemos que cuando se llevan a cabo operativos federales no informan ni dan a conocer algún tipo de información a la autoridad local, a los municipios o al estado. Actúan de manera independiente y nosotros nos damos cuenta cuando se están ejecutando. Entendemos que, por el nivel del operativo, siempre se guarda la secrecía para evitar poner en riesgo sus operaciones”.

El alcalde de Tapalpa pide a las autoridades estatales y federales ahora tomar medidas para que la calma regrese a este Pueblo Mágico. (Por Gustavo Cárdenas)