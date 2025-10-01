El operativo especial de la Secretaría de Seguridad de Jalisco por las celebraciones de Halloween resultó en diez personas detenidas y 33 motocicletas aseguradas.

Cuatro arrestos ocurrieron en la colonia La Tuzanía, en Zapopan, y el resto en Tonalá, donde los vehículos quedaron bajo resguardo de la Policía Vial.

Asimismo, usuarios del transporte público enfrentaron retrasos y la suspensión anticipada de rutas ante reportes de vandalismo, como el daño a unidades del Macrobús y Peribús.

La Secretaría de Transporte informó que, pese a algunos incidentes menores, la jornada transcurrió sin mayores afectaciones.