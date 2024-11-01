La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno trabaja con los Departamentos de Transporte y de Estado de Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo sobre el transporte aéreo de pasajeros y carga.

El anuncio ocurre tras la suspensión de 13 rutas de aerolíneas mexicanas por parte de autoridades estadounidenses.

Sheinbaum señaló que se pedirá a Estados Unidos reconocer la saturación del Aeropuerto capitalino y las inversiones ya realizadas en el AIFA.