La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno trabaja con los Departamentos de Transporte y de Estado de Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo sobre el transporte aéreo de pasajeros y carga.
El anuncio ocurre tras la suspensión de 13 rutas de aerolíneas mexicanas por parte de autoridades estadounidenses.
Sheinbaum señaló que se pedirá a Estados Unidos reconocer la saturación del Aeropuerto capitalino y las inversiones ya realizadas en el AIFA.
México busca acuerdo con EU tras suspensión de rutas aéreas
