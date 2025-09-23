Un operativo para capturar a Ángel Chávez Ponce, alias “El Camaleón”, presunto líder criminan en Michoacán, derivó en un enfrentamiento armado en la región Lacustre de esa entidad.

Autoridades de los tres niveles de gobierno fueron atacadas a balazos en la carretera Uruapan-Morelia, a la altura de Zirahuén, lo que desencadenó tiroteos y bloqueos ordenados por el grupo criminal.

Se reportan cierres con vehículos incendiados en al menos tres puntos, entre ellos las carreteras Pátzcuaro-Morelia y Zacapu-Morelia, donde una pipa y un camión de pasajeros fueron utilizados para obstruir el paso.

Hasta el momento no se ha confirmado la detención del objetivo criminal, mientras continúa la tensión en la zona.