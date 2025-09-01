La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato de dos músicos colombianos, rechazó un uso político de este asunto y negó ser o haber sido integrante del grupo guerrillero M-19, como asegura el mandatario de Colombia, Gustavo Petro.

“El presidente, por ejemplo pues ha insistido en referirse a usted como ex integrante del M-19. —Nunca fui miembro del M19. —¡Ah, bueno!, pues él insiste en llamarla y también por otra parte, se dice que ha hecho un uso político para… —No voy a entrar a debate con el presidente Petro, yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo y por supuesto, la relación diplomática que tiene que haber con Colombia”.

Recordó que desde que se recibió la denuncia, la Fiscalía de la Ciudad de México inició la búsqueda de los músicos, pero lamentablemente, horas después de poner las alertas, los cuerpos de ambos fueron encontrados. (Por Arturo García Caudillo)