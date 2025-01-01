Durante un operativo en el centro penitenciario de Culiacán, Sinaloa, fueron decomisadas ocho armas de fuego, entre ellas una carabina y un fusil, ocho cargadores y diversas dosis de posible droga.
El operativo se ejecutó a 20 días de que en este reclusorio se registrara otra riña a balazos entre internos, pero las autoridades solo divulgaron el fallecimiento de José Alberto “N”, de 23 años, presuntamente por causas naturales y se conoció que uno más, tuvo que recibir atención médica por lesiones.
Autoridades estatales realizaron una revisión a varios módulos, donde inicialmente se encontraron 19 teléfonos celulares y tres radios de comunicación.
Operativo en penal de Culiacán deja ocho armas decomisadas
