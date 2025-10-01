La Secretaría de Desarrollo Económico presentó Rosca y Tradición, iniciativa que vincula a panaderías con artesanas y artesanos de Jalisco para sustituir figuras plásticas por piezas únicas elaboradas en cerámica de alta temperatura, barro esmaltado libre de plomo y barro bruñido.

Este año participarán 12 creadores de Tonalá, San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara, seleccionados mediante invitación pública.

El programa busca impulsar la comercialización del sector, añadir valor a las roscas y promover una opción más sostenible.

Las panaderías interesadas pueden consultar el catálogo en la página web de la Sedéco y hacer pedidos desde hoy al correo [email protected].