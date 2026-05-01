Un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República dejó dos personas detenidas tras cateos realizados en cinco inmuebles de Guadalajara presuntamente vinculados con actividades ilícitas.

Las acciones se llevaron a cabo en las colonias Jardines de Santa Isabel, La Esperanza y El Salvador, con participación de agentes de la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y elementos de la Marina.

Durante los operativos fueron detenidos José “N” y Jorge “N”, señalados como presuntos integrantes de un grupo delictivo con presencia en Jalisco.

Las autoridades aseguraron armas, cargadores, sustancias ilícitas, insumos químicos, vehículos y un almacén con alcohol presuntamente adulterado, además de maquinaria utilizada para llenado y envasado.