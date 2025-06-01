La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 37 millones de pesos en el manejo de recursos del municipio de Culiacán durante 2023, periodo correspondiente a la administración del alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil.
La auditoría federal identificó deficiencias en contratos, falta de documentación y posibles simulaciones en procesos de licitación, particularmente en la compra de camiones recolectores de basura.
Entre las observaciones destaca que dos empresas participantes compartían representantes legales y socios, situación que la ASF consideró una posible irregularidad en la competencia del proceso.
El órgano fiscalizador promovió procedimientos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos y concluyó un probable daño a la Hacienda Pública por inconsistencias y falta de evidencia sobre bienes y servicios contratados.
ASF detecta irregularidades millonarias en Culiacán durante gestión de Gámez
La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 37 millones de pesos en el manejo de recursos del municipio de Culiacán durante 2023, periodo correspondiente a la administración del alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil.