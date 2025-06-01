La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 37 millones de pesos en el manejo de recursos del municipio de Culiacán durante 2023, periodo correspondiente a la administración del alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil.

La auditoría federal identificó deficiencias en contratos, falta de documentación y posibles simulaciones en procesos de licitación, particularmente en la compra de camiones recolectores de basura.

Entre las observaciones destaca que dos empresas participantes compartían representantes legales y socios, situación que la ASF consideró una posible irregularidad en la competencia del proceso.

El órgano fiscalizador promovió procedimientos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos y concluyó un probable daño a la Hacienda Pública por inconsistencias y falta de evidencia sobre bienes y servicios contratados.