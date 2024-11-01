El Gabinete de Seguridad reportó avances de la Operación Frontera Norte con detenciones y aseguramientos en Chihuahua, Baja California, Sinaloa y Sonora.

En Chihuahua fueron capturadas diez personas y se aseguraron ocho armas, cartuchos, vehículos e inmuebles.

En Tijuana y San Francisco de Borja hubo dos detenidos, armas, droga y equipo táctico.

En Culiacán, Cosalá y Mazatlán, se desmantelaron once zonas de fabricación de metanfetamina y se aseguraron más de quince mil litros de químicos para fabricar droga.

En Nogales se decomisaron cargadores, cartuchos, droga y un vehículo.