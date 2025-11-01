Tras una fallida mesa de diálogo con Segob, transportistas y productores del campo mantendrán este jueves los bloqueos carreteros en diversos estados. Líderes del movimiento acusaron “vaciladas” del Gobierno federal y advirtieron que no descartan cerrar accesos a la Ciudad de México.

David Estévez, de ANTAC, y Eraclio “Yako” Rodríguez señalaron preocupación por una posible intervención del Ejército y denunciaron afectaciones económicas crecientes.

Entre sus exigencias están mayor seguridad en carreteras y la presentación con vida del chofer Hugo Contreras, desaparecido en Veracruz.

Más tarde acudieron al Senado y a la Cámara de Diputados para buscar avances en temas como la Ley de Aguas.

Aseguraron que el campo y el transporte “están al límite” por precios injustos, tarifas insuficientes y violencia del crimen organizado.