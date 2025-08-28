En lo que va del año, la Fiscalía de Jalisco ha intervenido en 100 centros de rehabilitación, conocidos como anexos, logrando la localización de 12 personas con reporte de desaparición y la detención de otras 10 con órdenes judiciales vigentes.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, explicó que las acciones se han realizado de forma aleatoria en todo el estado, principalmente en Guadalajara, donde se han efectuado 21 revisiones.

“Entre órdenes de aprehensión se pudo llevar ante las autoridades que lo requerían a una decena de personas por delitos diversos como lesiones, robo, homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa, violación, fraude y robo equiparado”.

En total han sido atendidos mil 500 internos, mientras cinco anexos siguen asegurados por irregularidades y continúan bajo investigación. (Por Edgar Flores Maciel)