Transitar por las banquetas de la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara, se ha vuelto una tarea de alto riesgo.

Espacios peatonales obstruidos por maleza, basura, escombros o construcciones indebidas impiden el libre paso, afectando especialmente a personas con discapacidad.

Un caso evidente es el de la finca ubicada en Joaquín Mucel 361, donde se instalaron escaleras particulares desde la calle hasta la puerta principal, bloqueando por completo el paso.

Otro punto crítico se encuentra en el cruce de María del Carmen Frías y Pánfilo Natera, donde la hierba crecida obliga a los transeúntes a bajar al arroyo vehicular.

Vecinos exigen la intervención del Ayuntamiento de Guadalajara para recuperar estos espacios públicos y garantizar la seguridad peatonal. (Por Edgar Flores Maciel)