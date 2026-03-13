La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que continuarán los operativos en la zona conocida como Pueblo Quieto, en Guadalajara, luego de la detención de cinco personas y la demolición de tres viviendas durante una intervención reciente.

Al respecto habla el fiscal del estado Salvador González de los Santos:

“Quiero señalar que vamos a seguir con estos operativos, desde luego si respetando los derechos humanos de las personas que habitan en ese lugar, brindarles de igual manera la tranquilidad y seguridad de las personas que habitan en ese lugar y que tienen un trabajo honesto de vivir”.

Durante el operativo realizado el pasado miércoles fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, quienes presuntamente violaron los sellos de clausura colocados en inmuebles previamente asegurados por la Fiscalía por su relación con diversos delitos.

En la intervención también se aseguraron aproximadamente medio kilo de droga sintética y marihuana, además de un dispositivo electrónico utilizado como alarma para advertir sobre la presencia policial en la zona. (Por Edgar Flores Maciel)