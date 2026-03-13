El pedalista azteca Isaac del Toro brindó un gran nivel en la quinta etapa de la prueba ciclista Tirreno-Adriatico, al concluir segundo y con ello recuperar el liderato.

El danés Michael Valgren fue quien ganó la etapa de hoy, por delante del mexicano, quien a 2.5 km de llegar a la meta logró rebasar a varios ciclistas de manera impresionante.

Del Toro ya en la cima de la clasificación general tiene ventaja de 23 segundos sobre el italiano Giulio Pellizzari, quien es segundo. (Por Martín Navarro Vásquez)