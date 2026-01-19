El Gabinete de Seguridad Nacional informó la detención de 89 personas y el decomiso de 106 armas de fuego durante operativos realizados en 14 estados del país entre el 16 y el 18 de enero.

Las acciones incluyeron cateos y patrullajes con la participación del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina.

Sinaloa concentró el mayor número de capturas, con 22 detenidos, seguido de Sonora, donde se reportaron 17.